Señalan que el presupuesto de Ordes no llegó en plazo debido

Ordes. Intervención de Ordes informó de forma favorable el presupuesto recientemente aprobado en Ordes por casi once millones de euros (10.989.034 euros en ingresos y gastos, lo que supone un incremento del 8,33 % con respecto al anterior). Pero lo hace dejando claro que se incumplió la fecha límite para su presentación, la del 31 de diciembre de 2021. La noticia llega cuando acaba de publicarse en los boletines las cuentas dando 15 días hábiles para interponer alegaciones.

De igual forma, el interventor deja claro que en la provisión de nuevos puestos de trabajo “deberán terse en conta as limitacións sinaladas na LOXE 2022 respecto á taxa de reposición de efectivos, coas excepcións previstas na mesma e que foron xa indicadas no presente informe”. Y, asimismo, subraya que aunque estén suspendidas las reglas fiscales para este ejercicio, el ejecutivo local también está obligado a garantizar “a estabilidade orzamentaria a longo prazo do Concello”.

Entre las partidas más abultadas, destacan en gastos las de personal, por 3.804.357 euros, y gastos corrientes y servicios, por 3.851.885 euros. Ya en ingresos, esperan recibir 4,5 millones por transferencias corrientes y otros 3,3 en impuestos directos. ECG