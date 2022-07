Tordoia volve desfrutar da súa renovada piscina

TORDOIA. A veciñanza de Tordoia desfruta por segundo ano dunha piscina mellorada, despois das reformas que se acometeron no verán de 2021. Este martes o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro, supervisaron o resultado das obras de mellora da piscina exterior do municipio, que contaron cun orzamento total de case 40.000 euros, dos cales a Xunta achegou 20.000 € e o resto o goberno local. Trenor destacou a colaboración entre ambos para levar a cabo a limpeza e fixación de todas as losetas do recinto e a execución da pavimentación en formigón e en caucho para garantir a comodidade e a seguridade dos usuarios. O representante do Goberno autonómico recalcou que “o obxectivo destas achegas é o de apoiar a práctica deportiva nos concellos”. Segundo indicou Gonzalo Trenor “trátase de contribuír a potenciar o deporte, que ten un papel transcendental na sociedade”, dixo. C.E.