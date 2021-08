Atender las demandas del barrio

ES FUNDAMENTAL que los políticos sepan escuchar, y más si desempeñan sus funciones en el ámbito municipal. Los vecinos de Cornes están un poco hasta la coronilla porque viven rodeados de maleza. Y también porque perciben un cierto abandono en un entorno que se encuentra a escasos metros del Ensanche compostelano. Piden, suplican, que alguien les haga algo de caso, porque ya probaron varias vías para hacer llegar su mensaje al pazo de Raxoi, pero por el momento no recibieron la respuesta esperada. Cornes es un barrio en plena expansión, donde se están asentando muchas familias nuevas que se han adquirido alguna de las viviendas de reciente construcción; pero, ¿qué se encuentran cuando aterrizan en la capital gallega? Pues una selva de matorrales que invade carreteras, aceras y fincas de las que cualquier día salen hasta cocodrilos. Por no hablar de los pobres patos que habitan la laguna protegida ambientalmente que se localiza en la zona y que está a monte. Critican los vecinos del barrio que nadie se preocupe de adecentar el lavadero de cien años que utilizaban sus antepasados para purificar la ropa; y que ahora se ha convertido, al parecer, en una especie de club donde algunos chavales se reúnen con más bien pocas medidas de prevención de contagio. Un asunto no menor que también intranquiliza a los residentes, los mismos que lamentan la falta de limpieza, el colapso de contenedores y papeleras, la plaga de pintadas... En definitiva, Cornes pide un poco de atención y no ser un barrio olvidado. Simplemente, exige los servicios básicos que debería tener cualquier parroquia o zona urbana de la ciudad. Raxoi responde con reconocimiento de culpa y también con optimismo. Es de esperar que antes de que acabe el verano se desbroce al menos la zona afectada, se ponga en valor el patrimonio y se revise el mobiliario. Acciones que también se deberían llevar a cabo en otras zonas que sufren muchas legislaturas de abandono.