Carrera por el bastón de mando

PREPARÉMONOS TODOS porque tenemos por delante una campaña electoral que a más de uno acabará aborreciendo y agotando hasta la saciedad. Después de meses en los que el nerviosismo por las municipales del próximo mes de mayo ya se ha podido palpar, todo apunta a que empieza la carrera final por el bastón de mando de los ayuntamientos, también el de Santiago, donde se avecina un duelo del que todavía no está claro quién va a ser ganador. Lo que sí se vislumbra es que ni Bugallo ni Verea lo tendrán fácil y que conseguir el resultado que desean les va a costar sangre sudor y lágrimas. Hasta el último voto será decisivo. El popular lo tendrá muy complicado de no conseguir una absoluta que en la historia de la capital gallega solo logró uno del PP, Conde Roa, con una legislatura que terminó como el rosario de la aurora. De no sumar 13 de los 25 concejales de la Corporación, difícilmente Verea podrá hacerse con el sillón de control de Raxoi. Pero Bugallo tampoco debe confiarse, porque ante la hipótesis de perder la mayoría simple que hasta ahora le ha permitido gobernar en solitario otro gallo cantaría. Ya no solo por el hecho de que deberá sentarse a negociar con BNG y CA, sino por las consecuencias que podría tener en el seno de su propio partido, en el que, como todo el mundo sabe en Santiago, existen dos facciones históricas muy bien definidas, ambas con presencia en el actual gobierno. Y una de las cuales, con muchas pretensiones y ansias de poder. Nos queda por delante, pues, un duelo electoral en el que también falta por descubrir el papel que jugarán las fuerzas minoritarias.