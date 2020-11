Caso Asunta, o comulgar con ruedas de molino

en este país nos hemos acostumbrado tanto a comulgar con ruedas de molino –durante la pandemia lo hemos hecho casi a diario– que ya tendemos a dar por buenas muchas explicaciones que no tienen ni un pase, como diría Emiliano García Page. Pues bien, durante el juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra por el asesinato de su hija también dominó la tendencia a considerar como validas numerosas cuestiones que, en realidad, tampoco tenían un pase. Entre ellas, la afirmación, reflejada en la sentencia, de que los padres de la niña urdieron de forma conjunta un plan perfectamente diseñado para acabar con la vida de Asunta a través de una serie de sedaciones no letales que culminaría, tres meses después, con una dosis mortal. En tal teoría se basó el hilo conductor de la vista pese a lo absurdo que resulta dicho modus operandi, especialmente teniendo en cuenta que los organizadores de tan minucioso plan expusieron durante ese tiempo a la menor a todo tipo de situaciones comprometidas para ellos, desde llevarla a clase hasta dejarla dormir en casas de amigos. Para más inri, el día elegido por los asesinos para la sedación mortal, y ya cuando se la habían administrado mezclada con la comida, ambos dejaron que su hija deambulase sola por las calles de Santiago, a la vista de todo el mundo. Y para rematar la jugada, la madre supuestamente aceptó protagonizar ella sola el papel de asfixiar a la niña en el chalé de Teo, porque nadie pudo probar que Alfonso estuviese en el lugar del crimen (los testigos solo vieron a Rosario). ¿Quiere decir esto que la sentencia fue una chapuza? En absoluto, porque la implicación de los acusados quedó demostrada, pero es un hecho que muchos razonamientos no fueron más que un cúmulo de vaguedades. De todas formas, quienes quieran comulgar con ruedas de molino, en su derecho están.

BEATRIZ CASTRO/Periodista