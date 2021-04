Choque frontal por las autovías

peajes. El debate sobre el cobro por el uso de las autovías no es nuevo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya lanzó varias veces el globo sonda. Hasta la fecha la cosa no pasó de ahí, pero está claro que detrás de una simple toma de temperatura había algo más, como demuestra que en la estrategia que La Moncloa enviará a Bruselas para intentar cazar 70.000 millones de fondos europeos figura negro sobre blanco esta idea. El plan de Resiliencia del que tanto le gusta hablar a Sánchez será una oportunidad para transformar España, pero tendrá costes. Y no sólo en forma de más impuestos o jubilación tardía, sino que mientras Galicia, una comunidad periférica y con déficit de infraestructuras, sigue en espera de ver si baja de una vez el peaje de la AP-9, parece ya que tendrá que ir mentalizándose de rascarse el bolsillo para viajar a Madrid por la A-6. Un sobre coste que poco importa a las grandes fortunas o a las multinacionales, que son quienes se supone que están en el punto de mira del hachazo fiscal, pero sí preocupa a los transportistas, los viajantes o los parados. Y el que no pueda, que vaya por carreteras convencionales, normalmente en peores condiciones y con más atascos. Lo contrario, en fin, de una medida progresista que esta vez no sólo choca con la Xunta o el BNG. También colisiona –cómo será de lesiva– con los propios socialistas gallegos.