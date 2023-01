Contenedores más feos que el demonio

PARECE MENTIRA que los vecinos del casco viejo de Santiago no puedan siquiera cambiar el pomo de una ventana y luego el propio Ayuntamiento se permita el lujo de instalar, junto a los principales monumentos históricos, unos contenedores de basura que meten miedo por los feos que son. ¿Quién eligió semejantes adefesios, que no pegan ni con superglue en una zona en teoría tan protegida? ¿De verdad los expertos de Patrimonio dieron el visto bueno a dichas isletas cutres y poligoneras? Y si es así, ¿dónde tienen los ojos? Miren las fotos publicadas por EL CORREO y juzguen por ustedes mismos. Verán que los citados depósitos plasticosos intentan imitar los típicos bloques de cemento u hormigón, antiestéticos a rabiar, que se colocan en la primera fase de cualquier obra, como si esa imagen fuese la más idónea en una zona salpicada de edificios con varios siglos de antigüedad. Para colmo, los contenedores están plagados de colorinches que indican, con una falta de originalidad pasmosa, los residuos que acogen, y el chirriante conjunto se ha rematado con conos de tráfico y señales de obra que parecen sacadas de un desguace de la DGT. Afirman en el Ayuntamiento que el impacto estético no es tal, porque se instalan por la tarde-noche y luego se retiran, pero no son más que excusas de mal pagador, porque para el casco histórico se tendrían que haber elegido unos cubos mucho más discretos y adecuados con el entorno. Lo dicho, aquí las administraciones públicas parecen tener patente de corso para hacer lo que les viene en gana... pero mucho ojito si algún vecino saca los pies del tiesto.