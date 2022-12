Donde hombre no cata, la liebre salta

Las buenas noticias no vienen solas Ni delito de odio ni allanamiento de morada. La justicia española viene de desestimar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco contra la resolución el año pasado que ordenaba el archivo de la causa de los 19 de Meirás, que entraron al pazo con banderas en las que se podía leer ‘O Pazo é do Pobo Galego’ y ‘Franquismo, nunca máis’. Considera la magistrada que no hubo allanamiento, siendo la protesta en horas de visita, y que en los mensajes de los activistas no había delito de odio, sino una muestra del contexto social actual que reclama la titularidad del pazo. Y dejando lo mejor para el final, sin duda, lo más sorprendente de esta cuestión es que la magistrada considera que no se puede considerar a la familia del dictador un grupo de especial protección amparado por la ley, “pudiendo muy bien interpretarse como una elección de comportamientos y estructura familiar inhabitual o menos corriente que la mayoritaria”, como versa la sentencia. Todo ello hace de esta una buena noticia, sí, pero con sabor amargo, porque parece mentira que sea sorprendente que la justicia de un país no de la razón o un trato especial a una familia que no solo mantiene y reclama las riquezas que fueron sustraídas durante un estado autoritario, sino que además se regocija en su historia como si estuviese sobre la mesa la posibilidad de blanquear el pasado.