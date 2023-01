El inalcanzado sueño de desestacionalizar el turismo

fomento Más de un cuarto de siglo, como mínimo, llevamos escuchando en la capital gallega que el objetivo primordial es desestacionalizar el turismo. O sea, que no venga el mogollón en un par de meses y el resto del año nos quedemos a dos velas. Quizá el clima de Santiago no ayude en exceso a conseguirlo, y también es verdad que los sucesivos gobiernos municipales no se han herniado en tomar medidas efectivas. Pero es cierto que los tiempos han cambiado, con o sin ayuda política. Acabamos de batir todos los récords en la llegada de peregrinos, y las cifras turísticas, en Compostela y en toda Galicia, están en lo más alto. Un día como el de ayer, frío y lluvioso de temporada baja, el Obradoiro no era un espacio vacío, como cabía esperar. Se veían turistas entrando en el Hostal de los Reyes Católicos y había varios grupos numerosos de peregrinos. De hecho, 150 recogieron su acreditación, que no es moco de pavo. Por eso hay que reconocer que los tiempos mudaron, y son pocas las semanas al año en que vemos la ciudad desierta, una ciudad habituada al callejeo constante de foráneos. Puede que falten muchas políticas para aumentar esa dispersión temporal del turismo, al igual que sigue sin potenciarse un circuito mucho más amplio -Colegiata, Cidade da Cultura...- que no lleve visitantes solo al entorno de la Catedral. Pero el propio atractivo de la capital gallega ha conseguido que en cualquier minuto del año uno pueda encontrarse mochileros o turistas por las rúas de la zona vieja. Algo se habrá hecho bien...

Beatriz Castro. Periodista