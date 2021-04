El problema está en el reparto de mercancías

LA NUEVA ORDENANZA de movilidad que está elaborando el Ayuntamiento de Santiago va mucho más allá que delimitar las rúas del casco histórico por las cuales los ciclistas tendrán que desmontarse de sus bicicletas y llevarlas de la manita, medida que en teoría solo va a afectar a aquellas calles con un elevado tránsito peatonal. Aunque la polémica está actualmente centrada en si dichas restricciones son lógicas o no y si con ellas se criminaliza, concepto muy en boga, a los vehículos no contaminantes, lo cierto es que lo más relevante de la citada normativa se refiere a la regulación de la carga y la descarga en el casco histórico de una ciudad, Compostela, en la que cada cual parece hacer lo que le viene en gana. De esta forma, lo que se pretende es adelantar el horario de reparto y vigilar con mucho más ahínco para evitar que numerosos camiones y furgonetas se sigan saltando a la torera, como ha ocurrido hasta ahora, las prohibiciones que se establezcan. Todo lo que se avance en ese camino será bienvenido por la ciudadanía en general, porque lo que no parece lógico es ver a diario, en un casco histórico que presume de ser peatonal, a decenas de vehículos pesados circular hasta bien entrada la mañana por rúas tan estrechas como Preguntoiro, o tener que hacer cabriolas para sortear a pie los numerosos camiones que aparcan en plazas tan emblemáticas como O Toural o Cervantes. Ahí sí que hay que cargar las tintas y ser riguroso, porque sería ridículo centrar el problema en el tráfico de bicicletas –de tono absolutamente menor en Santiago salvo cuando llegan, en contados casos, numerosas peregrinaciones de ciclistas– y seguir mirando hacia otro lado en lo tocante a la invasión de vehículos pesados. El reparto de mercancías es necesario, claro que sí, pero está claro que se puede ordenar mejor. Infinitamente mejor.

BEATRIZ CASTRO/Periodista