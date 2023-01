¿Es o no Santiago una ciudad segura?

DEBATE ABIERTO No gana nada el gobierno municipal compostelano minimizando los hechos ocurridos en la ciudad en los últimos días. Sobre todo porque, por mucho que insistan, no se trata de un problema puntual. Evidentemente es excepcional que fallezca una persona apuñalada, solo faltaría, pero no lo es que en determinados puntos del Ensanche haya un problema no abordado desde hace tiempo. Spoiler: sí, Santiago es una ciudad segura, y lo ha sido desde hace muchos años. Pero sería malo caer en la complacencia, porque el propio gobierno local es consciente de que se están produciendo situaciones que, o bien se controlan de raíz, o llegaremos tarde. No hay más que leer lo que dicen los vecinos de la zona, de la forma más sensata posible. Llevan tiempo reclamando de Raxoi que les escuche y tome medidas, pero desgraciadamente este gobierno municipal no es el más accesible del mundo cuando uno quiere hablar con ellos. Estos residentes, que tienen datos de primera mano, denuncian problemas de drogas o de prostitución, y todos sabemos que eso acaba derivando en males mayores. También recuerdan que la Policía de Barrio, comprometida en la euforia de la campaña electoral, sigue durmiendo el sueño de los justos. Podría ser parte de la solución, sin duda. En todo caso, la estrategia de la avestruz, o disparar contra la oposición y calificarlos de oportunistas por sus críticas, no va a mejorar la situación, es solo una huida hacia adelante. Y quizá demuestre poco encaje a la hora de asumir opiniones que no le bailen el agua a los socialistas compostelanos.

Beatriz Castro. Periodista