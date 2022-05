Eurovisión, un peñazo insoportable

el extraño furor que provoca el Festival de Eurovisión ha llevado a varios establecimientos de Santiago a organizar veladas especiales en las que los vecinos puedan compartir, como en el fútbol, emociones, tristezas y alegrías en un ambiente grupal y festivo. Entre los negocios que han organizado reuniones de este tipo durante la noches de hoy figuran los cines de As Cancelas y el bar Bloom, que además ha pedido a sus clientes que acudan disfrazados de sus personajes eurovisivos preferidos, ya sea Chikilicuatre, Massiel, Salomé o los componentes de Abba, cuyo look setentero metía miedo. Que la gente se divierta está bien, así que bienvenidas sean estas iniciativas. Lo chocante, o al menos lo curioso, es que un festival tan peñazo y malo siga despertando tantas pasiones entre el público europeo, y especialmente el español, sobre todo teniendo en cuenta que hace ya varias décadas que nuestro país pinta más bien poco, por no decir poquísimo, a nivel de resultados. A ver qué hace hoy Chanel con su bobalicona canción SIoMO, seleccionada por un jurado profesional con el gusto más desviado que las escopetas de feria, pero habrá que aplaudirla mucho por una simple cuestión de patriotismo friki, ya sea en los bares o en nuestras casas. También será el momento ideal, entre quienes ya peinamos canas, para darnos un baño de nostalgia recordando la emocionante actuación de Mocedades en Luxemburgo allá por 1973, cuando aquellos seis españolitos humildes se metieron en el bolsillo a millones de personas tan solo con sus voces, dos guitarras y una dignidad apabullante. Ahora cuenta más el baile y la pachanga.