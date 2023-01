Evitar un Raval en el Ensanche

EN MEDIO DE LA CONVULSIÓN que han generado las dos reyertas con navajazos incluidos en el Ensanche de Santiago no estaría mal prestar atención a los vecinos. La asociación que aglutina a los residentes de la zona nueva lleva mucho tiempo advirtiendo de que el barrio va de mal en peor; y que últimamente ha sufrido una degradación preocupante. Que aumente la violencia, pero también la prostitución y los puntos de ventas de droga es una evidencia de que algo no va bien. Estamos hablando del corazón de la ciudad, un perímetro donde debería estar controlado cada centímetro cuadrado para evitar cualquier tipo de actividad sospechosa. No podemos consentir que el Ensanche ni ningún otro barrio de una ciudad que siempre presumió de ser de las más seguras se conviertan en una suerte de Raval donde impera la ley de la selva. Son muchos los vecinos que últimamente han manifestado su descontento en lo que a materia de seguridad de se refiere. A la denuncia de los residentes del Ensanche, que además se quejan de que los cuerpos policiales no atienden como deberían sus llamadas, se suma la de la rúa de Touro, donde también existe un serio problema de convivencia que, al parecer, nadie es capaz de solucionar. Mientras tanto, el alcalde de la capital gallega se limita a apuntar que se trata de incidencias puntuales, aunque en realidad hay que ir más allá y poner el foco en un caldo de cultivo de algo que no es bueno y que perturba la vida de los ciudadanos de bien. Los de mal deben ser perseguidos por la policía y la justicia para que respeten los derechos de los demás como todo hijo de vecino.