Formoso ‘El pacificador’

Durante buena parte de su historia reciente, especialmente en los últimos meses, el PSdeG hizo buenos la mayoría de los tópicos que definen el día a día de la vida interna en las organizaciones políticas. Desde el “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”, acuñado por el exministro Pío Cabanillas como metáfora de las luchas intestinas que en los inicios de la Transición devoraron a la UCD, hasta la cita atribuida al italiano Giulio Andreotti de que “en la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido”. Y es que si bien es cierto que las encarnizadas batallas entre correligionarios son casi tan antiguas como la humanidad, las puñaladas , en sentido figurado, que volaron de un bando a otro en el marco de las primarias a la secretaría xeral hicieron palidecer a algunas escenas de la antigua Roma de Julio César. El ejemplo más palmario fue el de la carta publicada por el por el entonces secretario de Organización, José Antonio Quiroga, en la que lanzó afilados dardos tanto contra el presidente de la Diputación de A Coruña como contra José Ramón Gómez Besteiro: “Huelen a baronías rancias”, llegó a escribir quien era el encargado de controlar el aparato. Sin embargo, tras la tensión inicial posterior a las votaciones, con un Gonzalo Caballero que tardó varios días en dar la mano a su rival y que en el último Congreso denunció irregularidades entre algunos gritos de “tongo tongo” por parte de sus afines, parece que poco a poco las cosas van volviendo a su cauce en el seno de los del puño y la rosa a nivel autonómico, lo cual no solo sería una buena noticia para ellos sino también para Galicia. Tras ser relevado como portavoz en la Cámara do Hórreo, el economista de Ponteareas y profesor de la UVigo parece haber bajado el pistón y aunque insiste en que tiene futuro y no descarta del todo presentar sus credenciales como candidato a la Xunta en 2024, deseó “éxitos” a la nueva dirección –que a su vez le reserva un papel “importante” dentro de su engranaje–, garantizando “lealtad” a las siglas. Además, el proceso para la renovación de los liderazgos a nivel provincial, que no pocos vieron como una posibilidad de revancha, va por buen camino con el acuerdo sellado ya entre los contendientes para unirse en torno a una lista única en Pontevedra, donde había cierta discordancia. Los tambores de guerra que retumbaban en la sede de O Pino empiezan a apagarse, mientras Valentín González avanza cada día en acomodar la formación a su nuevo estilo. Una dinámica más sosegada que la anterior, espera, que quizás convierta al alcalde de As Pontes en Formoso El pacificador.