Galicia y Japón, unidas por Shinzo Abe

Galicia y Japón no sólo están separados por miles de kilómetros, sino también por profundas diferencias sociales o culturales. Pero hay al menos dos cosas en las que tienen un nexo común. Una es la cultura de peregrinación que comparten, con dos rutas de más de mil años de antigüedad: el Camino de Santiago y el Kumano Kodo. Otra es la tradición de hospitalidad y concordia de sus gentes y el rechazo a la crueldad de actos como el atentado contra Shinzo Abe, tiroteado con un arma de fabricación casera mientras participaba en un mitin en una localidad del centro del país. Su violenta muerte en plena campaña electoral causó, además, un fuerte shock, pues hablamos sin duda de la figura política nipona más relevante del siglo XXI. Un impulsor de la economía y todo un referente para el ámbito conservador. En su currículum podía presumir de haber sido, a la vez, el primer ministro más joven y el que más tiempo estuvo en el cargo desde el final de la segunda Guerra Mundial. Pero su hoja de servicios también incluye una visita muy emotiva y recordada en nuestra Comunidad: la que en 2014 hizo a Santiago, en el marco del 400 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el estado asiático, en la que disfrutó de la experiencia del peregrino en una ciudad ante la que, como él mismo confesó, se quedó “impresionado”. Aunque fugaz, fue un viaje intenso, con una primera parada en el Monte do Gozo y una posterior en la praza do Obradoiro, donde entró en la Catedral para abrazar al Apóstol junto por el aquel entonces presidente del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy. A falta de que la investigación determine si el presunto asesino, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, actuó por un arrebato o existe otra motivación, el crimen sacudió a un lugar poco acostumbrado a este tipo de violencia, en donde se multiplican las reacciones de condena. Un auténtico terremoto que se reproduce por todo el mundo y cuyas réplicas, por supuesto, también impactan aquí, como reflejó el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, con un mensaje en redes sociales. Japón y Galicia, recuerda en su tuit, “están hermanadas por dos rutas Patrimonio de la Humanidad”. Hoy, añadimos desde esta casa, también están unidas por el dolor y la consternación ante la barbarie.