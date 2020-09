Imagen lamentable de los buses urbanos

hace ya mucho tiempo que el transporte público de la capital gallega deja mucho que desear. La mayoría de los autobuses presentan un aspecto viejuno y apenas han incorporado elementos propios de las nuevas tecnologías -en otras muchas ciudades se han preocupado infinitamente más por introducir unidades híbridas o eléctricas-, pocas paradas cuentan con sistemas que informen al viajero sobre dónde se encuentra y cuánto tardará en llegar el vehículo que espera, el diseño de las líneas es muy mejorable y la mayoría de las veces los horarios no se cumplen. Las promesas de renovar el servicio llevan años sobre la mesa, pero lo cierto es que no acaban de cumplirse... y mientras tanto la flota sigue envejeciendo más y más. Por si eso fuera poco, la imagen que dan algunos vehículos es tan lamentable que parece mentira que estemos hablando de una ciudad, Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad y recibe a cientos de miles de turistas todos los años. Sobre este particular, ¿de verdad es normal que los frascos de gel hidroalcohólico se hayan instalado en los autobuses urbanos fijándolos con vulgar cinta de embalaje en los pasamanos? Para colmo, el fixo que sujeta el jabón anticovid ni siquiera es transparente, sino de color marrón oscuro, por lo que la chapuza es todavía más notoria y llamativa. Algunos dirán que la cosa no es para tanto, pero llama mucho la atención el esmero que ponen casi todos los negocios privados en cuidar estos detalles, desde humildes comercios o bares hasta grandes hoteles, y el pasotismo que reina, por contra, entre algunas empresas que prestan un servicio público esencial. En todas las ferreterías venden, por cuatro perras, unas discretas abrazaderas que permiten sujetar cualquier tipo de objeto pequeño a la superficie que queramos. Quedan informados los artistas del fixo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista