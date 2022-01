Los trenes que no triunfan en Ferrol

“sin pausa pero sin prisa”, dicen. Pero en Ferrol cada vez entra más prisa ante una pausa que sigue prolongándose. Y no es por la canción de Manuel Tenorio, que hizo su primera aparición pública en Operación Triunfo 2001, sino por el retraso en la séptima ciudad gallega a la hora de modernizar las infraestructuras ferroviarias, que se crearon en 1913 y desde entonces prácticamente no han mejorado. Fracaso, para algunos, tras más de 100 años. Sufren, como las de muchas otras zonas de la comunidad autónoma, un abandono que ya ha sido noticiado en el pasado y continúa siendo criticado en el presente. Solo su conexión con A Coruña, de la que no está muy lejos, alcanza máximos que rozan la hora y media. Exactamente 82 minutos, que suponen 45 más que los 37 que le lleva a cualquier ciudadano ir de una a otra estación en coche. Eso sí, pagando peajes. A la lentitud, el excesivo atraso de un tren que va muy despacio, tanto que puede llegar a tardar más que la ida y vuelta de un automóvil, se suman el reducido número de viajes diarios o el elevado precio de los trayectos, también extensibles a otras demarcaciones: fundamentalmente aquellas del interior, externas al Corredor Atlántico. Una situación que no pasa desapercibida para el BNG, que organizó “unha viaxe reivindicativa” para pedir soluciones. Veremos si la demanda no cae de nuevo en vía muerta.