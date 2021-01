Mantener el patrimonio aunque no sea histórico

rehabilitación Santiago fue una de las ciudades pioneras en los programas de rehabilitación, y ahí está el Plan Especial del Casco Histórico, repetidas veces premiado y tomado como modelo por muchas ciudades que quieren conservar su patrimonio. Pero también lo fue a la hora de extender estas campañas más allá de lo que se considera centro monumental. Así, nacieron las denominadas ARI, Áreas de Rehabilitación Integral, que se extendieron a barrios con menor antigüedad, en ocasiones apenas unas décadas, pero que también presentaban importantes carencias, empezando porque las normativas vigentes cuando fueron edificios no tenían el rigor de las actuales, y los materiales y equipamientos no eran todo lo idóneos que deberían haber sido. Desde un aislamiento térmico deficiente hasta la falta de ascensores y otras medidas para garantizar la accesibilidad de sus habitantes. Las campañas puestas en marcha en Vista Alegre, Pontepedriña o Vite están permitiendo que estas zonas mejoren su calidad de vida. Queda mucho por hacer, y ahí está el caso de la rúa de Touro, cuyos vecinos tienen que padecer toda una serie de carencias que es preciso subsanar, porque en muchos casos el coste de las reparaciones resulta inasequible para muchos vecinos, por no hablar de la necesidad de alcanzar unos acuerdos que resultan más fáciles si la administración se encarga de coordinar voluntades y facilitar ayudas. El patrimonio es cuestión de tiempo, no de categoría, y a pesar de sus pocas décadas de antigüedad, estos barrios también forman parte de la personalidad de la ciudad y es necesario prestarles la máxima atención, no solo pensando en que en un futuro serán importantes, sino que en el presente deben estar vivos y garantizar la calidad de vida de quien los habita.