Más imágenes de ataúdes

EL DOCTOR Ignacio Novo, coordinador del Cegadi, centro santiagués al que van a parar muchos contagiados por COVID que necesitan cuidados muy especiales debido a su avanzada edad o estar afectados por discapacidades graves, tiene claro cómo actuaría para meter el miedo en el cuerpo a los irresponsables que aún se toman a broma la pandemia. “Les invitaría a venir dos días aquí para que viesen sus consecuencias”, afirma tajante el especialista, que como muchos otros sanitarios lleva casi un año viendo morir, entre tubos y respiradores, a un sinfín de personas. La fórmula que propone el doctor Novo puede parecer un simple desahogo, un arrebato provocado por el cansancio y el desánimo que produce comprobar lo difícil que está siendo plantar cara al virus, pero representa el sentir de muchos ciudadanos sensatos que exigen tomar medidas más contundentes contra quienes no paran de poner en peligro a la sociedad con sus conductas parvularias. A los llamados negacionistas que no paran de soltar payasadas en las redes sociales y a los descerebrados que piensan que ellos, por su juventud o su simple cara bonita, no tienen nada que temer. Efectivamente, deberían pasar un par de días en los lugares donde se mastica el drama para comprobar con sus propios ojos de qué va esta historia. También las autoridades políticas tienen mucha responsabilidad en esta labor de concienciación, porque desde que comenzó la pandemia ha puesto un enorme empeño en exhibir muchas imágenes de mayores animosos que han vencido al virus, o de enfermeros aplaudiendo a quienes han logrado sobrevivir tras pasar semanas en la uci, y muy pocas de los numerosos ataúdes que salen a diario, a un ritmo endiablado, de los hospitales o de centros como el Cegadi. Negar la realidad no sirve para nada, pero parece que nos pone mucho.

BEATRIZ CASTRO/Periodista