‘Masterchef’, pan para hoy y hambre para mañana

las televisiones privadas están en su perfecto derecho a convertir los platós en circos protagonizados por estrellas excéntricas, como así llevan haciendo desde hace muchos años, para ganar audiencia. Ellos se lo guisan con su dinero y ellos se lo comen si el festín es abundante. Otra cosa muy diferente son, en cambio, los canales sostenidos con fondos públicos, que deberían velar en todo momento por desterrar de la programación cualquier atisbo del cansino frikismo que tanto abunda en los medios privados, al menos en los programas de supuesto entretenimiento. Pues bien, todo indica que los tiros no van ni quieren ir por ahí en TVE, que desde hace ya mucho tiempo parece querer competir por la audiencia con las mismas armas que sus colegas. ¿Han tenido éxito los responsables del pirulí con esta política? En absoluto. De hecho, el número de televidentes no ha dejado de caer en los últimos años, posiblemente porque los usuarios serios ya no confían en encontrar en la principal cadena pública contenidos diferenciados a los que ofrecen los demás canales. Todo esto viene a cuento por la deriva que han tomado ciertos programas de TVE que en su día arrancaron con un planteamiento muy bien perfilado y con audiencias excelentes, como es el caso de Masterchef, y que ahora ha tomado un rumbo extravagante. El espacio ya no trata, en suma, de descubrir a personas anónimas y normales que cocinan bien y pueden prosperar en ese mundo, sino captar audiencia a toda costa a base de aprendices supuestamente graciosos y dicharacheros a los que les preocupa muy poco contar su vida íntima a millones de espectadores. Ese es el perfil de la nueva concursante compostelana, cuyas declaraciones sobre su familia están arrasando en las redes sociales. ¿Un éxito para el programa? Qué va, es solo pan para hoy y hambre para mañana.

BEATRIZ CASTRO/Periodista