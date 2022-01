Mucho control, nula imaginación

nada hay que objetar a que un virguero sistema tecnológico vaya a permitir a cualquier habitante del Planeta sumergirse literalmente, como si estuviese paseando por ella, en la plaza del Obradoiro. Tampoco es criticable que el Ayuntamiento se haya propuesto controlar al milímetro el acceso de coches al casco histórico a través de la instalación de numerosas cámaras inteligentes. De igual forma, en absoluto es censurable que el reparto de mercancías se vaya a hacer, dentro de muy poco, con unos pocos vehículos eléctricos en vez de con decenas de furgonetas contaminantes que invaden con frecuencia las plazas de O Toural y Cervantes. Y si a los responsables municipales les hace ilusión, como parece, saber en todo momento cuántos viandantes se encuentran en tal o cual rúa de la zona monumental, pues nada, adelante con el montaje de nuevos dispositivos de medición. Lo que no parece de recibo es, sin embargo, que todos los planes puestos en marcha en la despoblada zona vieja vayan orientados siempre en la misma dirección y ninguno, en cambio, tenga como meta analizar qué se puede hacer de una forma realista para evitar la creciente fuga de residentes fijos y el cierre de comercios tradicionales. Hay que recordar, al respecto, que las administraciones barajaron incluso trasladar la Facultad de Medicina desde su enclave actual, al lado del Hostal de los Reyes Católicos , hasta el denominado Campus da Saúde, lo que hubiese significado otro terrible palo para un casco histórico que camina de forma inexorable hacia su transformación en un parque temático para turistas. ¿Ninguna administración ha pensado en comprar edificios abandonados para convertirlos en residencias estudiantiles o en viviendas de alquiler para profesores, funcionarios, etc...? ¿No habría que impulsar la creación de centros de moda, música, fotografía, artesanía, etc...? Necesitamos a políticos originales y valientes. Las cámaras de control ya están muy vistas. Y cansan.