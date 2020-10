Nova lembranza á memoria viva de Díaz Pardo e Neira Vilas

lembranzas A memoria de Isaac Díaz Pardo permanece viva cen anos despois do seu nacemento. É este aniversario resulta máis oportuno que nunca lembrar a impagable contribución deste artista, gran home da cultura, que con quince anos xa debuxaba os carteis para a campaña en favor do Estatuto de Autonomía de Galicia, pouco antes do asasinato do seu pai, Camilo Díaz Baliño. Agora Paco López Barxas recolle nun pequeno e excelente libro unha fonda conversación que mantivo con el, xunto a outra co seu gran amigo, e tamén figura extraordinaria da cultura galega do últimos cincuenta anos, Xosé Neira Vilas. Sempre enriquece lembrar a persoeiros desta categoría, por iso debemos agradecer a López Barxas que comparta connosco as súas conversacións con eles e desexarlle moitos éxitos con este Homes de palabra.