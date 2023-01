Poner parches sin cambiar entera la pieza

residuos El Ayuntamiento de Santiago acaba de poner en marcha un nuevo sistema de recogida de basura en la zona monumental. O algo así. Desde el grupo de gobierno lo han vendido a bombo y platillo, aunque visto así desde fuera la cosa no parece para tanto. Sobre todo porque las islas de recogida, como les llaman, son unos engendros que no sabe cómo consiguieron la autorización de Patrimonio para destrozar estéticamente el casco histórico. Si no los han visto aún en vivo, no se pierdan la oportunidad, porque la cosa tiene tela. Pero es que además, el nuevo sistema se ha puesto en marcha sin hablar con sectores implicados, como la hostelería. Nadie parece entender que estos contenedores se planten a las siete de la tarde y duerman el sueño de los justos, bien ordenaditos, en la plaza de Salgueiriños todo el día. Contentos tienen que estar los vecinos, que no solo no les arreglan esa plaza, que tiene bastante margen de mejora, por decirlo suavemente, sino que les ponen allí contenedores de basura en exposición. A esto se le suma que el nuevo servicio de recogida de basura, que debería acabar con varios años de limpieza más que deficiente, no acaba de arrancar. El centro del Ensanche sigue siendo un lugar descuidado, y ya no digamos muchos de los barrios. Compostela, que presumió durante años de ser una de las ciudades más limpias de España, como así corroboraban varios premios, está ahora descuidada, y no parece que la solución sea inminente. Algo más que parches, aunque sean tan discutibles como los contenedores del casco histórico, deberían poner cuanto antes.