¿Qué está pasando en la Plaza de Abastos?

no parece muy normal que un enclave con tanto tirón como la Plaza de Abastos de Santiago cuente en la actualidad con casi sesenta puestos vacíos, se supone que porque a nadie le interesa explotarlos. ¿Qué está ocurriendo para que un Mercado tan céntrico, de tanta categoría y con tanta historia detrás carezca de atractivo para un empresariado que debería estar deseando instalarse allí? Algo está pasando, de eso no hay duda, con la joya de la corona de los productos frescos y de temporada, y urge analizar los problemas de fondo para ponerles solución lo antes posible. Lo que no debería ocurrir jamás es condenar a muerte un complejo de estas características en nombre de la conservación de un casco histórico que necesita, con urgencia, salir del letargo y volver a coger la vida que tuvo antaño, antes de que la mayoría de los vecinos fijasen su residencia en otras zonas más cómodas, más baratas y ajenas a las mil y una restricciones que afectan al área monumental. El retorno parece un ideal imposible, pero al menos habrá que intentar conservar la escasa vida de barrio que aún queda en un casco viejo plagado de tiendas de suvenirs, comercios orientados al turismo y apartamentos de temporada. Y poco vamos a avanzar en ese tema, más bien todo lo contrario, si vamos sumando más y más restricciones a unos placeros que quizá acaben marchándose con la música a otra parte. O cuyo puesto quedará vacío cuando se jubilen debido a la mayor pujanza de las grandes superficies comerciales. Es hora de tomar soluciones con rapidez, no vaya a ser que la extrema conservación del patrimonio suponga matar de todo la zona monumental.