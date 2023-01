Ridícula política aeroportuaria

un reciente estudio del Foro Económico de Galicia destaca tres importantes cuestiones sobre la política aeroportuaria en la comunidad que, pese a ser muy conocidas y no aportar novedades, inciden en lo que lleva denunciando EL CORREO GALLEGO desde tiempos inmemoriales. Una, que la única terminal gallega capaz de hacer algo de pupa al pujante aeropuerto de Oporto es Lavacolla. Dos, que la instalación lusa seguirá robando pasajeros a espuertas a los tres aeropuertos gallegos si las autoridades políticas y sociales siguen mirando hacia otro lado mientras el gigante portugués no deja de crecer (llegó a alcanzar, en 2019, los catorce millones de pasajeros y en plena pandemia rozó los seis, es decir, el doble de los registrados en 2022, año del bum turístico, en Lavacolla). Y tres, que estamos haciendo el primo con la nula coordinación que existe entre las tres terminales gallegas, como volvió a ponerse de manifiesto hace escasos días tras anunciar Alvedro la próxima puesta en marcha de nuevos vuelos a Milán y Ginebra desde A Coruña, destinos que ya existen en la oferta de Lavacolla. ¿Están compitiendo ambas terminales, radicadas a 60 kilómetros de distancia, para restarse pasajeros entre ellas? ¿A quién beneficia tan parvulario, ridículo y hasta indignante planteamiento? ¿No sería infinitamente mejor reunirse y planificar un reparto de destinos más amplio que beneficie a todos los gallegos y visitantes? No esperen nada de eso, porque aquí las luchas localistas son lo único que interesa a nuestra clase política... siempre con Abel Caballero dando la brasa desde Vigo.