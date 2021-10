Santiago le debe mucho (o todo) al Apóstol

nO PARECE UN BUEN MOMENTO para ponerse a debatir sobre un supuesto nuevo paradero del cráneo del Apóstol Santiago, al que esta ciudad debe tanto, o todo. Es evidente que cualquier estudio riguroso que trate de aportar nuevos datos y de dilucidar los detalles de la historia es legítimo y loable, sobre todo cuando se elabora con profesionalidad. Pero no podemos dejar de manifestar sorpresa ante el análisis forense que ha transcendido en las últimas horas, y que apunta a que la calavera que se encuentra en el relicario de Santiago el Menor que custodia la Catedral compostelana no se correspondería con el de una personas que murió como la historia sagrada atribuye a este discípulo de Cristo, sino que se asemejaría más bien al de quien sufrió un martirio como el del Zebedeo. Una hipótesis que plantea el doctor Fernando Serrulla y que podría poner en entredicho la autenticidad de los restos que reposan en el sepulcro de la cripta de la Catedral. También sorprende en este contexto que la Iglesia y la Xunta, que supuestamente fue la que encargó al forense este análisis en 1991, aseguren ahora no tener constancia de este trabajo. El Arzobispado se limita a la bula de León XIII de finales del siglo XIX que confirma la veracidad de los restos de Santiago el Mayor, una certificación que se basa en una investigación realizada por expertos compostelanos de la época y del propio Vaticano, la cual para Serrulla “hoy no se sostiene de ninguna manera científicamente”. En todo caso, y ante posibles dudas, creemos que en este momento debe pesar sobre todo la tradición por la cual Compostela se ha convertido en la ciudad que es, una urbe abierta al mundo que respira y palpita al alimón con un Camino que ha sido fundamental para la vertebración de Europa; y que pese al paso de los siglos sigue atrayendo a cientos de miles de peregrinos, está más vivo que nunca, genera riqueza espiritual y material y honra al Apóstol como se merece.