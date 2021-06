Secesionistas: insolidarios y reaccionarios

SI HABÍA ALGUNA DUDA de que los nueve independentistas indultados por el gobierno de Pedro Sánchez no se habían arrepentido, muy pronto se encargaron de disiparla. A la salida de la prisión/hotel, con derecho a visitas y comunicaciones full time, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, exhibían una pancarta con el lema Freedom for Catalonia y manifestaban una declaración de intenciones dirigida al ejecutivo que los había liberado: “Que ninguno se equivoque, la represión no nos ha vencido y no nos vencerá”. De forma unánime, los expresos se reafirmaron en sus intenciones de separarse de España. Ni una pizca de agradecimiento al Gobierno de coalición y sí al mensaje de que redoblaban su compromiso con la independencia. ¿Alguien, aparte del incauto de Sánchez, esperaba lo contrario? Lo vivido este miércoles demuestra que los partidos soberanistas catalanes navegan en una única dirección y que se aprovecharon de la dependencia socialista con respecto al apoyo de ERC y Junts para que el presidente continúe en La Moncloa. Todos los argumentos a los que apeló el jefe del Ejecutivo, concordia, restaurar la convivencia, utilidad pública o reencuentro, se desplomaron de golpe ante la actitud intransigente de los expresos que, por mucho pecho que saque el nuevo presidente-títere de la Generalitat, serán los que marquen la línea de actuación fijada a las puertas de la cárcel-hotel en la que pasaron los últimos tres años: “No nos echaremos atrás. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto” o “Continuamos pensando exactamente lo mismo, somos más fuertes que nunca para seguir luchando por la independencia”. Lo decíamos ayer en este mismo espacio: los independentistas no van a moverse ni un ápice de su hoja de ruta, más claro que el agua. Pedro Sánchez debería tener en cuenta lo dicho por el escritor Javier Cercas, hombre de izquierdas, en la entrega del premio Mariano de Cavia ante los reyes de España y en la sede de ABC, periódico conservador y monárquico. Antes de que los nueve hoy en libertad salieran de la cárcel afirmó que “en los barrios opulentos del centro, banderas secesionistas y lazos amarillos; en los barrios humildes de la periferia, ni un solo lazo, ni una sola bandera secesionista. No digo que la cuestión económica explique por entero el problema catalán; digo que, sin ella, es imposible explicarlo. Esa es la primera verdad: que, además de profundamente antidemocrático, el secesionismo catalán es inequívocamente insolidario, esencialmente reaccionario”. Poco más que añadir. Aunque en La Moncloa no quieran enterarse.