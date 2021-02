Talento feminino... A cultura tampouco entende de sexos

COMPOSTELÁ. Son malos tempos para a cultura? Probablemente si, e de maneira inxusta. Porque... que fariamos sen as series, as películas, os documentais, os concertos, as exposicións virtuais, os libros? Aínda que é certo que non sempre estivo ben coidada, non o é menos que as mulleres creadoras, ao longo da historia, tivérono moito máis difícil (basta con tirar de hemeroteca). Superar barreiras e romper estereotipos están á orde do día. E se non, que llo pregunten á nova escritora Berta Dávila, multipremiada e chea de talento. A compostelá presenta hoxe o seu novo libro, Illa Decepción (Editorial Galaxia) sabendo que case nada vai ser como antes, pero posúe a fortaleza suficiente para seguir batallando e demostrando que a cultura non entende de sexos. Seica é factible unha vida sen ela?