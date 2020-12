USC competitiva y Cidade da Saúde

debate No sólo es necesario sino que es una infraestructura que debe acometerse sin pérdida de tiempo. El nuevo edificio de Ciencias da Saúde que tiene entre sus planes el equipo que dirige la Universidade de Santiago, con el rector Antonio López al frente, es la salida más adecuada para la ubicación de las nuevas facultades de Farmacia y Enfermaría, hoy la primera de ellas absolutamente deteriorada con los alumnos dispersos por otros centros y la segunda ya obsoleta y con numerosas carencias para los estudiantes. El proyecto que se levantará muy cerca del Hospital Clínico dando pie a la Cidade da Saúde, va más allá y también contempla la rehabilitación del actual edificio histórico de la Facultade de Medicina para adecuarlo a los tiempos. Antonio López ya puso la propuesta en conocimiento tanto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como al conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez; al igual que del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Para impulsar todo el proyecto, que implicaría además la demolición del actual edificio de Farmacia cuyo solar permitiría ampliar la zona verde del campus sur, son necesarios 84 millones de euros. El planteamiento de la USC no es a largo plazo sino que contempla un horizonte que no llega a cinco años. Si se apuesta por una USC competitiva no hay más salida. Y un lustro es un buen plazo.