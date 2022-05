A los traductores convertidos en autores

Son muchos los autores que nos impresionan por sus trabajos llenando en España un vacío. Uno de estos autores se llama Antonio Plana. Nos invita a viajar a la India, através de la Sabiduría y el Conocimiento que desglosa. En sus distintas obras «Viaje al mundo de Nisargadatta Maharaj» o «Yo no hago discípulos hago maestros. Biografía alrededor de Nisargatta Maharaj» hasta su última obra «Sadguru. Viaje a la India de Shri Siddharameshwar Maharaj» nos lleva con sus protagonistas a esa India que todos llevamos dentro.

Una labor muy importante es la de los traductores los cuales en ocasiones no se les da el reconocimiento que estos merecen. Siguiendo con Nisargatta Maharaj ya hace un tiempo ha salido publicada una obra que «prentende ser» una continuación del «Yo Soy Eso» de ese clásico de Nisargatta Maharaj... Una edición efectuada por Ann Shaw bajo el título de «El Ser sin Ser» Conversaciones con Shri Ramakant Mahararaj... No hablaremos mucho de esta obra pues requiere una buena y lenta lectura de la misma. Sirva este pequeño artículo para ese buen ganado reconocimiento en que «muchos autores se han convertido en traductores.

David Godman llegó hace muchos años al Sur de la India y tuvo la ocasión de conocer a los grandes pensadores y sabios que la habitaban aunque algunos hayan trascendido... Sus obras igual que la de las mencionadas son un claro ejemplo de ello. Como hablamos de Sri Nisargatta Maharaj es importante mencionar a su «Recuerdos de Sri Nisargadatta Maharaj».

Un libro que será una delicia para todos aquellos que hayan disfrutado con la lectura del ya mencionado «Yo soy Eso» Quizás para los tiempos que estamos viviendo es bueno dejar a un lado «El espejismo de Dios» de Richard Dawkins y abrir una puerta tanto a unos autores como a unas obras que estos mismos han traducido y nos llevan a esa Sabiduría que no aparecen en las tan aclamadas listas de grandes novedades editoriales como es el caso de este biólogo británico. En esta pequeña introducción donde sus temas darían para un verdadero seminario no podemos olvidar la labor del editor Javier de Luna en Via Directa Ediciones con obras tan sumamente interesantes les hablamos de «Jean Klein. Vivir en la Belleza» donde el propio Plana asegura «Fue un maestro?

Con Jean Kein, sólo se me ocurre responder que sí y que no. Lo era en el sentido más elevado que se pueda encontrar y no lo era porque no se dejaba agarrar por ningún concepto ni etiqueta, ni permitía que se le proyectara una historia forjada por otro. ¿Que enseñaba? Más que enseñar, trasmitía la luz del conocimiento de la Realidad a quien estuviese abierto a ella» Y como muy bien recomendaba el editor y escritor Álvaro Enterría desde Benarés nos hacemos eco también de otra obra para estos días «Comentarios al Drg drsya Vivekah» una traducción y notas junto con un anexo de Roberto Mallón Fedriani...¿Son necesarios los autores? Y ¿los autores convertidos en traductores?