A punto la 4ª dosis de refuerzo contra el coronavirus

DURANTE mi prolongada estancia en Madrid y en mi periplo itinerante por Galicia y el Bierzo este verano, pude comprobar que la gente le ha perdido el miedo al coronavirus, abandonando las medidas de protección, como si la pandemia ya no existiese, pero lamentablemente seguimos en pandemia, al menos de momento; y si bien la letalidad por covid ha disminuido considerablemente, no es menos cierto que todas las semanas se sigue muriendo gente. Acaba de ver la luz un informe sobre la gestión del coronavirus a nivel planetario elaborado por expertos mundiales en la materia, publicado en la Revista The Lancet, y entre sus conclusiones: más de 17 millones de muertes pudieron evitarse debido a que los gobiernos y las autoridades sanitarias fueron demasiado lentas en responder; se puede ver la luz al final del túnel y el fin de la pandemia.

Mientras no llegue ese final tan deseado por todos, usar la mascarilla nos protege en lugares cerrados y mal ventilados, así como sitios donde se produzcan grandes aglomeraciones de personas y no se respete la distancia de seguridad. Es muy probable que este otoño-invierno venga peor que el del año pasado, como consecuencia de haber abandonado las medidas de protección y que con el paso del tiempo haya disminuido la inmunidad que nos proporcionan las vacunas frente a la covid (sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos y en las personas muy mayores) al mismo tiempo que los niveles de Ac (en los pacientes que han pasado la covid con una clínica más intensa, sus niveles de Ac han descendido menos que en los pacientes asintomáticos).

Si bien la incidencia acumulada sigue bajando, es preciso reforzar a la población más vulnerable de cara al otoño-invierno. Las nuevas vacunas contienen elementos para generar inmunidad contra las cepas y variantes del SARS-CoV-2 que afectaron a la ciudad de Wuhan en el inicio de la epidemia por coronavirus, y además también poseen información para luchar también contra los distintos linajes de la variante ómicron, dominantes en la actualidad. España ya está empezando a recibir los 10 millones de dosis de las nuevas vacunas contra el coronavirus, y la campaña de vacunación con la 4ª dosis de estas nuevas vacunas bivalentes de Pzifer y Moderna anticovid está previsto que comience el 26/09, mientras que la campaña de vacunación contra la gripe lo hará el 17/10. Se empezará a vacunar a las personas que viven en Residencias y a los mayores de 80 años (sobre unos 3 millones de personas), después les tocará a los mayores de 70, y luego a los de 60 en adelante; por lo que sobre 12 millones de personas recibirán esta dosis de refuerzo, que en un principio se administrará a los grupos de riesgo y/o a grupos diana de la población, con la finalidad de reforzar la inmunidad de la población más vulnerable para afrontar la temporada de otoño-invierno con ciertas garantías.

Los expertos no se acaban de poner de acuerdo y mantienen opiniones distintas respecto a la necesidad de extender a toda la población esta 4ª dosis de refuerzo. Hay quien piensa que para aquellas personas que tengan una buena inmunidad no van a necesitar dosis de refuerzo. Yo no descartaría extender la 4ª dosis de refuerzo a toda la población, dependiendo de cómo evolucione la pandemia en los próximos meses y las nuevas variantes que puedan surgir. Algunas CCAA se plantean repetir la estrategia de vacunación conjunta “covid + gripe” en los grupos más vulnerables de la población, que tiene ventajas e inconvenientes, ya que tanto la administración de la vacuna anticovid como la vacuna antigripal, suelen dar reacciones adversas, que pueden ser más o menos intensas en función del perfil del individuo, por lo que parece razonable desde el punto de vista inmunitario, que en aquellos casos que sepamos que haya antecedentes de esos efectos adversos, se pongan ambas vacunas por separado con al menos 15 días de margen entre una vacuna y otra.