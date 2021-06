Abel & Gelo, ¿hay disputa?

NO ES LA PRIMERA vez que Ángel García Seoane, Gelo, el alcalde del concello más rico de Galicia, carga contra Abel Caballero, el regidor del más poblado, pero quizás nunca antes lo hizo con tanta virulencia y, además, saliendo en defensa de Alberto Núñez Feijóo que ideológicamente está en las antípodas del mandatario comunista de Oleiros.

Este último episodio fue a cuenta de la ausencia del alcalde de Vigo en la ceremonia de entrega de las banderas azules que se celebró en las islas Cíes. Habitualmente participan todos los regidores y ejercen de anfitriones el presidente de la Xunta y el presidente de la corporación del municipio donde se celebra el acto. Pero Abel, que es mucho Abel y le repele Feijóo, no acudió a la cita y, lo que parece más grave, instó a regidores de su partido en la provincia de Pontevedra a que boicotearan el acto institucional.

La respuesta de Gelo fue contundente, más incluso que la del propio Feijóo, cuando calificó de “esperpento” la postura de Abel sentenciando que “está claro que de Caballero só lle queda o apelido. Un auténtico cretino político que ademais é o presidente da Federación de Municipios de España. Ver para crer”.

Como decíamos no era la primera vez que Gelo lanzaba sus dardos contra Abel, al que llegó a llamar “impresentable tremendo”, “me parece más un payaso que otra cosa” o “politiquero”. El alcalde de Vigo guarda silencio y, dada su habitual locuacidad, no deja de sorprender. ¿Será que García Seoane es la horma de su zapato? ¿No lo considera a su altura? O ¿piensa que no sacará réditos en esta disputa?

aNTÓN TRABANCA