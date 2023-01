Adora al grelo, estúpido

ESTA mañana, muy temprano, en un informativo radiofónico, me enteré de que el pasado lunes fue el “día internacional” de la croqueta. Como se lo digo: ¡de la croqueta!

Yo, iluso de mí, creía que había un organismo con esa condición de internacionalidad, como Naciones Unidas, por ejemplo, que velaba por que la proclamación de los días internacionales respondiera a algo serio, queriendo recordar o celebrar a personas, eventos, animales o cosas de especial relevancia, tanta como para que sea merecida la admiración de toda la Humanidad.

Estúpido de mi: no debe haber tal cosa. O, dicho de otra manera, si lo hubiese sería, por lo menos, tan estúpido como yo. No me digan que no: celebrar al más alto de los niveles, pidiéndole a todos los humanos atención sobre una estupidez es, sin menos ni más vueltas, eso, una estupidez.

Pena de mi incompetencia, porque estuve buscando en Internet cuantos y dedicados a qué días internacionales hay. No los encontré. Quizá alguien haya intentado hacer la lista que, seguro que la hay, pero que, una vez hecha, avergonzado, la haya destruido antes de emitirla. No hubiese hecho mal.

Imagínense que, con un ardiente sentido patriótico, promoviese yo la declaración de un Día Internacional del Grelo. Sería buena, ¿eh? O por lo menos sería una estupidez como es debido, tanto por lo menos como cualquier otra. Porque grelos no los hay en todas partes. No todos los humanos los conocen. Solo unos cuantos privilegiados. Pero, ya de puestos, ¿qué más da? Porque me voy inclinando a pensar que una proclamación de este tipo solo depende de que haya un par de cachondos que la promuevan. Bueno, pues yo y otro más, que puedo volver a ser yo, para que no se sepa.

En todo caso, qué ganas de echar por tierra una declaración que, estupideces aparte, servía para referenciarnos a cuestiones dignas de celebración. Para eso creía yo que se había instituido. Y celebré con alegría casi todas las propuestas que he ido conociendo. Pero no lo haré más: el dichoso día internacional ya no vale nada.

Y me pueden decir que, mira tú, a qué estupidez dediqué esta columna. Vale, pueden. Pero por lo menos no hablé de política. Ala, agradézcanmelo. No hay mal que por bien no venga. Y total, de política vamos a hablar, incluso sin quererlo, todo lo que aún queda de este año que acaba de empezar. Nos vamos a hartar. Pero pueden consolarse: no hay condena que cien años dure o, si la hay, no debería de haberla.

Venga, a por el grelo, que es su tiempo. Y ya tiene chiste que vaya el carnaval en medio. Como si le estuviésemos buscando la gracia.