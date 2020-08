AHORA, sí que sí se va a enterar el PP en conjunto y Pablo Casado en particular de lo que es tener un verso suelto en su partido, porque ahora Cayetana Álvarez de Toledo sí que está suelta, fuera de cualquier sometimiento y dispuesta a decir, como siempre, lo que se le pasa por la cabeza, pero ahora apuntando al señor Casado. Y, ¡ojo! no es que le faltara razón en alguna de sus consideraciones cuando fue despedida con cajas destempladas de la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, como cuando dijo que la discrepancia no es deslealtad, sino que ahora se va a convertir en el Pepito Grillo de su partido.

Ahora sí que el PP va a saber lo que es tener el enemigo dentro de casa y ver como su exportavoz es llamada por los medios de comunicación para opinar sobre asuntos controvertidos para exponer sus ideas, o más bien sus contraideas antilíder, y magnificar el desencuentro.

La primera en la frente: “Casado renuncia a gobernar salvo que la izquierda lo haga mal”, ha dicho Cayetana.