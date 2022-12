Al fonso Sucasas, visión del Camino de Santiago

EL MUSEO das Peregrinacións e de Santiago cierra el año Xacobeo 2022 con la exposición Sucasas, Camiño e mitoloxia, una reflexión sobre el Camino de Santiago y la mitología sagrada; ambas cuestiones supusieron una fuente de ideas para el pintor Alfonso Sucasas ( San Miguel de Goiás-Lalín, 1940-Vila de Cruces, 2012) reflejadas en una buena parte de las obras creadas entre 1992 y 1993. La exposición, abierta hasta el próximo mes de abril, consta de dos apartados; el primero incluye la colección de pinturas y dibujos propiedad de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, más de una veintena, entre las que se encuentran Santiago Peregrino, San Xurxo, San Miguel, A Nosa Dona, Tríptico da expulsión, Crucifixión, con sus correspondientes bocetos preparatorios; fueron mostrados anteriormente en el contexto del Xacobeo 1993. La segunda parte de la exposición complementa el argumento con una serie de dibujos alusivos a todas las obras expuestas, sumados a una relación de pinturas entre las que destacan el Tríptico dos peixes, María Magdalena, Anxo, Brigitte no Monte de Gozo, Escultor ante a Porta do Camiño, Sevillana en Compostela y Tríptico das follas. Las 56 piezas seleccionadas denotan la implicación del artista en la historia de la Ruta Xacobea “un punto de encuentro, no solamente europeo, sino de las comunidades autónomas todas interesadas en su resurgimiento y que provoca unión de voluntades”. Así lo manifestaría el pintor en aquellos meses previos a la celebración del Xacobeo 1993, tiempos en los que emergía con fuerza y renovación la milenaria historia del Camino.

Por medio de la obras de esta colección, Sucasas sitúa en un mismo plano, leyendas e historias referidas al bien, al mal, a milagros y sucesos cotidianos; humaniza las figuras rescatándolas del tiempo e incorporándolas a su universo creativo; imágenes sagradas o paganas, mujeres de diferentes culturas y países que recorren el Camino, o ángeles protectores; fragmentos de árboles y plantas, de trazos fuertes, que bien pueden tener afinidad con el paisaje de la Ruta en Galicia, desvelan en cierto modo las preocupaciones sentidas en torno a la conservación del mismo, a su dignificación como espacio natural. Para la elaboración de esta serie Sucasas no dudó en ir al fondo de la cuestión; descubrió la historia del Camino a través del estudio y la observación del Códice Calixtino, del Tumbo A o el Libro de Horas de Fernando I. Volvió la mirada hacia las fuentes históricas de la pintura; revisó obras de anteriores artistas que en sus temas revivieron pasajes míticos: Masaccio (La Expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal, 1424-1425 ), El Greco (Magdalena penitente, 1576-1578 ), Rafael Sanzio (El milagro de los panes y los peces, 1515-1516 ), Tintoretto (San Jorge luchando contra el dragón, 1550-1560).

Por los argumentos clásicos abordados veremos el grado de sensibilización hacia los grandes asuntos de orden mitológico cristiano; de igual modo Sucasas se impregnó de la estética milenaria compostelana, de la riqueza escultórica del Pórtico de la Gloria, de la iconografía existente en monasterios y templos; y entre los inolvidables recuerdos confesados por el artista, se encuentran las pinturas murales de la iglesia románica de San Miguel de Goiás, que incentivaron su imaginación en los primeros años de la infancia . Pasado el tiempo y en una de las piezas precursoras de esta serie, la obra Adán y Eva expulsados de Santa María Salomé ( 1988 ), el artista describirá desde la leyenda un nuevo escenario, circunscrito a un lugar de su cotidianeidad. En los años siguientes y sin dar por terminado este hilo argumental, fueron saliendo del taller de Sucasas nuevas realizaciones que hicieron que el proyecto inicial se agrandase, con la incorporación de contenidos que retomarían, en parte, motivos relativos al Camino de Santiago, verdadero eje de integración cultural, y capítulo fundamental e intemporal en su obra.