Alfonso Guerra acierta

PARA cerciorarse de que antes o después, disfrazada como convenga, va celebrarse una consulta popular avaladora no era necesario que Alfonso Guerra exhibiera su conocida intuición. Bastaba con repasar el propio proceso desde aquella reunión primera de Pedro Sánchez con Torra en diciembre de 2018 para “desjudicializar” lo que llegó a calificarse de “agresión del Estado contra Cataluña” (sic). Claro que no. Bastaba con atenerse a la estadística que con tanto acierto invoca la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Para saber de qué hablamos no se debe uno fiar de las simplezas del portavoz Bolaños, sino de lo que dicen los beneficiados y tramitadores de los acuerdos con Sánchez como la citada, quien acierta cuando dice: “El Gobierno no veía bien los indultos y también dijo que no derogaría nunca la sedición”. Y los hubo. Como hubo pacto con Bildu, acuerdo con los independentistas, o incorporación de Podemos al Gobierno, pese a que, “por sus principios” Sánchez dijera que eso nunca ocurriría.

O sea, que la estadística confirma que basta que se anuncie una cosa para que al final se haga lo contrario. La única duda en este momento es si ese referéndum se llevará a cabo por la llamada Vía montenegrina (pactado en principio como quiere ERC y Aragonès) o unilateral, como Junqueras no descarta. En Cataluña no tienen dudas: El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacado que son muchas las cosas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que no pasarían y han acabado pasando, y cree que esto es lo que ocurrirá con la petición de celebrar un referéndum de autodeterminación-

Bien es cierto que convocar hoy en día un referéndum en España, uno de verdad, es harto complejo, pero no imposible, y dada la experiencia, no nos extrañaría que fabriquen ese sucedáneo en forma de consulta (¿cómo y con qué efectos y utilidad que proponen Illa e Iceta y que pretende ser una consulta diferente de la que quieren Junqueras y Aragonès?). Como señala Oliver Araujo, “el referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución tiene carácter facultativo ya que los poderes públicos pertinentes podrían adoptar la decisión política de especial trascendencia”. A ver por dónde salen, porque en todo caso tendríamos que votar todos los españoles y no sólo los avecindados en Cataluña.