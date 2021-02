SEGÚN la Real Academia de la Lengua, algo es un pronombre indefinido que sirve para designar cualquier cosa o cantidad indeterminada. En el lenguaje habitual y corriente, por algo entendemos lo que es más que nada y menos que todo.

Su importancia es mayor cuando utilizamos la palabra algo para referirnos a una causa desconocida o indeterminada, conscientes de que como no hay efecto sin causa, todo lo que ocurre, “por algo será”. Ya Einstein decía, que “nada existe ni ocurre mientras algo no se mueve”.

El término o vocablo algo es muy socorrido, pues se utiliza siempre que queremos referirnos al origen o causa desconocidos para eludir la dificultad de su definición. De esa manera, algo se convierte en el concepto clave que nos sirve y utilizamos para darle sentido a la frase o a la idea.

Con relación a la sabiduría, es habitual emplear la palabra algo para precisar que es mejor saber algo de todo que no todo de algo. Como ya queda dicho, en el lenguaje habitual el uso de la palabra algo nos sirve para eludir la dificultad o el desconocimiento de la causa u origen de la realidad, por eso, en esas circunstancias recurrimos al tópico “por algo será”.

Estas ideas nos sirven para confirmar, como antes dijimos, que ni en la vida ni en la realidad ocurre ni sucede nada por azar o por casualidad, sino que todas las cosas tienen su razón de ser y de existir. A esta razón, cuando nos resulta desconocida o no la definimos, recurrimos a la palabra algo como la más socorrida para que nos sirva de base a la idea.

Algo es la palabra que da sentido a la vida, pues esta carece de valor si no se vive por algo y para algo. Por eso se dice que vivir no es dar años a la vida sino vida a los años y que vivir es más importante que existir, pues todos los seres vivos existen, pero su vida se rige por el instinto y no son conscientes que viven y porqué viven.

Precisamente, por eso los seres humanos son los únicos seres de la creación que viven atormentándose a sí mismos, como decían los clásicos, pues vivir y saber que se vive y para qué se vive son constantes reflexiones que solo se hace el ser humano, que no solo es un ser vivo sino que además es consciente de que vive y por qué vive.

Se dice que seres vivos son precisamente los que mueren pero a diferencia de los demás seres vivos, los seres humanos saben y reflexionan que son, por qué viven y para qué viven.

Con independencia de estos pensamientos, los estoicos sostienen que la muerte no existe pues cuando estamos, ella no está y cuando ella está, nosotros no estamos.