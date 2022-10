Angustia de las madres

NADA hay más rompedor que la angustia de una madre por la suerte de sus hijos. Nada es más importante que ese cordón que da la vida, umbilical y afectivamente. Madres e hijos. Desde que nacen hasta cualquier momento de la vida de un hijo. Estremece y desgarra ver el dolor y la angustia de tantas y tantas madres a las que les privan de sus hijos. Por desgracia lo hemos visto y leído muchas veces. Quién no recuerda los niños Bretón, o los de Salceda, a ambos sus padres progenitores les sesgaron la vida. Cruel y brutalmente. No sabemos si ni siquiera se arrepintieron o no. Fríos, calculadores. Verdugos.

Hablamos de los derechos de la infancia, de los derechos de los niños. España en las últimas décadas ha hecho un ímprobo trabajo en este campo, pero la realidad que todavía hoy vemos, sufrimos y sentimos es que existen malos tratos, no todos físicos, también sicológicos y síquicos y entre ellos el de utilizar a los niños, los hijos como ese arma hacia la madre.

Quién no recuerda justo antes del confinamiento aquél caso en Tenerife donde un padre se lleva a dos hijos y desaparecen los tres. Solo aparecen los restos de aquel angelito de cinco años en una bolsa náutica en el fondo del mar y atada a una botella de oxígeno. Nada más se sabe. La madre cree, o quería creer que el padre se los ha llevado a Marruecos. Pequeño consuelo sobre todo si uno se sitúa en lo peor, pensar, solo pensar siquiera que hayan podido morir. Eso es terrorífico, una tortura en vida.

La crueldad no tiene límites, tampoco rostros, pero sí los hay en el fondo. La crueldad humana, del odio, de la ira, de la sinrazón, pero en el fondo puramente humana. Niños inocentes, sin culpa. Sin pecado. Pero que no entra en el esquema mental de padres que se creen con todo derecho a decidir y disponer del ser y la vida, el presente y el futuro de esos hijos.

Malos tiempos para sociedad vacías, carentes de valores colectivos y en ocasiones sumamente individuales. En lo gregario se rompen en mil pedazos. Caras adustas y amargas de una realidad que no esconde su lado más oscuro y terrorífico.