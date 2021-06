indultos. Decía Napoleón Bonaparte que “si el enemigo se equivoca, no lo distraigas”. El Gobierno de España no es, ni debería ser, el enemigo de nadie. Ni siquiera de la oposición. Como mucho, el adversario. Pero el razonamiento del estratega militar francés bien podría haberle valido a PP, Ciudadanos y Vox para coordinar una respuesta a los indultos a los presos del procés que no desviara el foco de lo importante: la concesión de una medida de gracia por mero interés político y sin el aval de la Fiscalía y el Supremo a los responsables del golpe al Estado del 1-0 que ni piden perdón, ni se arrepienten y que prometen volverlo a hacer.

Un órdago a la grande de Pedro Sánchez para mantener sus pactos con ERC y presentarse de paso como el gran solucionador del conflicto (sin ninguna garantía de éxito) aún a costa de tensionar como nunca las reglas y que merece, como mínimo, el recurso al pataleo de los partidos que ahora mismo representan a más del 60 % de los españoles que se oponen al plan del presidente. Aquellos que no creen que tras más de 40 años de cesiones el asunto se vaya a arreglar con la misma receta, por mucho que Junqueras intente disimular con el truco del referendum pactado que tiene tan poco encaje como la vía unilateral.

El Partido Popular no sólo tiene motivos sino la obligación de protestar si considera que con el perdón a los condenados por sedición y malversación se está cometiendo un “error histórico” y por supuesto, puede hacerlo en compañía de quien quiera. ¿Pero no había otro sitio que la plaza de Colón? Y no por complejo de fotos del pasado, sino por no dar motivos para el despiste. Roi Rodríguez