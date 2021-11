Bien, vamos

UNA vez celebradas las primarias en el PSdeG, con resultados bien explícitos, es la hora de asumir con toda responsabilidad sus consecuencias: el nuevo secretario general se queda con la obligación de asumir el mandato de sus propios compañeros, con toda la dedicación y, ojalá, pericia, para sacar al partido de la postración que implica ocupar el tercer puesto de representación en el Parlamento de Galicia. Salir de ahí no sólo curará heridas ocasionadas en el pasado, sino que también abrirá esperanzas orientadas al futuro. De no ser así, ¿para que andamos en todo esto?

Para empezar, al PSdeG se le puede reclamar, con toda contundencia, que ponga fin a la anomalía que sin duda representa que sea una más que principal fuerza política con representación en los municipios y provincias, pero no, ni mucho menos, a nivel regional. Eso no es normal. Algo sucedió entre los dos procesos electorales que dan paso a una y a otra representación institucional, la local-provincial y la regional que no se hizo bien y que es preciso corregir, incluso añadiría yo que urgentemente.

Y añado lo de la urgencia por la simple razón de evitar que nuestra postergación en el Parlamento de Galicia cronifique. Hay muchas discapacidades que empiezan así. Y allí, además, en el Parlamento, hay otros protagonistas de la vida política del país dispuestos a reforzar sus respectivas posiciones a cuenta, precisamente, de la que han perdido o puedan en el futuro volver a perder los socialistas. No se nos espera para nada.

Y todo esto que ya he dicho es de puertas para adentro de Galicia. Pero tampoco parece que los socialistas gallegos le estén sacando un gran provecho a ser la fuerza principal del Gobierno de España, aunque este lo sea de coalición.

Y debe quedar claro que este provecho no podrá venir ni de la adulación acrítica de las decisiones centrales ni de desmarques poco responsables con las regionales. No, porque se trata de una cuestión de inteligencia, no de simple oportunidad. Y en ese terreno, repito, también hay tarea.

Falta, por fin, si se me permite que me meta en estos otros berenjenales, que los militantes socialistas, los de a pie, todos, vamos, no se limiten a dar sus votos a quien crean oportuno para asumir su liderazgo, desentendiéndose luego o implicándose menos, en las labores cotidianas, que son las que dan esencia social al partido, el único terreno, además, en donde luego puede germinar la fuerza política de carácter electoral. Primero se ha de ir a por la gente, y luego a por los electores. Al revés no.

Y todo eso también es un servicio Galicia, incompleta sin los socialistas.