EL verano invita a la lectura. Una buena novela, un tiempo para el descanso y, de la mano de un escritor, ir a otros mundos y a otros tiempos; ese es, qué duda cabe, un buen plan para una tarde cualquiera. Puede ser ese libro, por qué no, un texto escrito en tiempos de esta pandemia que aún no nos ha dejado y que nos encerró a todos, con un tiempo por delante en el que escribir cada día fue una óptima manera de minorar el mal de una reclusión que no impidió el vuelo de la imaginación, convirtiendo lo monotonía de lo cotidiano en esa constante sorpresa, e indagación en uno mismo, que supone crear un texto basado en lo que la fantasía propone.

Víctor Manuel Vázquez-Portomeñe, conocido sobre todo por su trabajo como político y abogado, entregó a la imprenta una novela titulada Brianda de Moás en la que nos lleva a la Galicia rural de los siglos VIII y IX, construyendo una serie de personajes que se entrecruzan, en el relato, con otros arrancados de la Historia para que participen, de algún modo, unos y otros, en su relato. En sus páginas el autor nos lleva a aquellas tierras en las que nació, se fraguó su personalidad y también, por qué no, su compromiso con Galicia, en su historia, en su realidad y en sus gentes.

Quien jugó un papel clave en la puesta en marcha de aquel Xacobeo de 1993 –que marcó, al asumir esta tarea política, un antes y un después en la dinámica de la peregrinación a Santiago– se implicó, con su equipo, en la construcción de una de las empresas gestoras, acometidas desde la Xunta de Galicia, más relevantes. Pues bien, ahora, con ese mismo empeño y altura de miras, escribe una novela, en la que muestra el talento debido, bien estructurada y escrita con esa precisión en el uso de la palabra que siempre le ha caracterizado.