Cando agroma o discurso das liberdades

É nos tempos das incertezas e dos naufraxios cando máis precisamos que o faro no que habitan os intelectuais alume o camiño dunha sociedade que se deixou inocular o virus do pánico, que renunciou a liberdades que tanto custou conquistar. Nesa necesaria tarefa anda ocupado, don Ramón, e ben esta. Comezamos timidamente a facérmonos preguntas que o confinamento por decreto opacou –non quero eu negar a utilidade evidentísima do estado de alarma, pero si reflexionar sobre os excesos e os perigos a posteriori– e, aí, alértanos vostede de que “tras a pandemia, o desafío será a perda de liberdades a favor das grandes tecnolóxicas”.

Supoño que está ao tanto, profesor Villares, de que a Generalitat de Catalunya creou un comité de expertos para intentar delimitar onde está a fronteira entre as necesidades sanitarias, coa protección da saúde como prioridade indiscutible, e os dereitos fundamentais dos cidadáns. Delicada tarefa. “Temos que traballar para saber se se podía facer desta maneira ou debeu facerse doutra”, explicou en La Vanguardia estoutro día a consellera de Justícia Ester Capella.

Por moito que escandalice en determinados ámbitos, debemos ter a valentía e a lucidez autocrítica para facérmonos preguntas incómodas: pódese prohibir unha manifestación en plena emerxencia sanitaria?, pode o Goberno rastrexar o movemento dos cidadáns cunha app no móbil?, é legal expedir un pasaporte inmunitario?, é proporcionado vetar indiscriminadamente as saídas á rúa, ou tirar da lei mordaza para multar alguén que saltou a corentena?

Comezan a agromar evidencias como as de que a pandemia destartalou moitos dereitos con estrépito de elefante en cacharrada, ou de que o Estado convertiu a saúde en prioridade sen límites e usouna como paraugas para case todo. Vostede vai máis lonxe. don Ramón, e reflexiona con tino sobre a cura de humildade –“esta pandemia demostrou que non somos Deus”–, sobre as alertas que temos que activar dunha bendita vez polo que nos vén enriba dacabalo do cambio climático, ou sobre a nova orde mundial con China desprazando como primeira superpotencia a Estados Unidos, incapaz de asimilar o veleno do trumpismo.

O que máis me interesa, profesor, é que –volvo ao comezo– entra con lucidez no debate das liberdades: “Google, Amazon ou Microsoft poden ter a tentación de facerse con máis control aínda”. Qui- zais esteamos poñéndollelo fácil, digo, con este noso silencio dos cordeiros, con esta perigosa renuncia a dereitos democráticos a cambio dunha cuestionable seguridade. Siga con saúde.