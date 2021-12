Castillo, en la cuerda floja

PERÚ es un país sin suerte con sus presidentes, que se ganan a pulso los procesamientos y las destituciones, tres en la última legislatura. El último, el maestro de Cajamarca, Pedro Castillo, va por el mismo camino si la próxima semana prospera la solicitud de vacancia presidencial, un procedimiento similar y con las mismas consecuencias que el impeachment, que puede acabar con su mandato apenas cuatro meses después de que comenzara.

Un tiempo en el que se han sucedido varios cambios en el Gobierno, escándalos de corrupción y una serie de actitudes del propio presidente que han llevado a que se plantee su destitución. Y si hace unas semanas esa posibilidad estaba muy lejana, ahora cada vez es más posible porque cada vez se suman más partidos del fragmentado Parlamento peruano a la iniciativa.

El detonante último de la posibilidad de que se produzca la vacancia presidencial son las irregulares conversaciones que ha mantenido en su domicilio particular sobre asuntos oficiales, como confirmó el ministro de Defensa que abordó con él el cambio en la cúpula militar, y las reuniones que ha mantenido con empresarios que contratan con la administración peruana y con algún otro que ha estado implicado en asuntos de corrupción económica.

El desempeño del presidente peruano a lo largo de su mandato no ha podido ser más atropellado, comenzando con la destitución a las pocas semanas de iniciar su mandato del ex primer ministro Guido Bellido, que no ocultaba sus simpatías con Sendero Luminoso, y siguiendo con la división de su propio partido, Perú Libre, entre los de ascendencia marxista y los maestros que apoyan a Pedro Castillo. Una división que ha motivado que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, se haya convertido en el grupo mayoritario de la Cámara legislativa.

Este partido junto con otras fuerzas derechistas está detrás de la solicitud de la vacancia presidencial. Con destitución o sin ella Pedro Castillo ha entrado en una cuesta abajo en cuanto a la valoración de su gestión que ya desaprueban el 65% de los peruanos, según las últimas encuestas.

Sin embargo, Pedro Castillo acaba de recibir un balón de oxígeno por parte de la Organización de Estados Americanos, cuya misión encabezada por el secretario general de la organización, Luis Almagro, ha constatado el compromiso del presidente peruano para combatir la corrupción, sobre todo en el entorno presidencial.