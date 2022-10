AMANECE y ha dejado de llover. Regreso a mi casa andando con ganas de café y churros. La ciudad está despertando al mismo ritmo que me hormiguea el sueño. Esta semana se han cumplido treinta y cinco años desde que abandoné el Faro de Vigo para venir a trabajar a la RTVG. Desde entonces me gusta pasear Compostela de noche, tanto si duerme como si se divierte. Ha sido el tiempo en que ha dejado de ser la villa que reza para convertirse en la capital que progresa. Casi cuatro décadas de vertiginosa carrera para atrapar el futuro en las que he participado con entusiasmo.

Amanece y no quiero evitar recordar cuando venir de Vigo para ir a Coruña significaba entrar por el estrecho puente de La Rocha, cruzar todo el centro hasta la Puerta del Camino y salir por San Lázaro. Cuando aparcar en el Obradoiro no era un rito, sino una oportunidad de oro. O por el Restollal la carretera de Ourense no pasaba de camino y el túnel del tren un embudo insufrible, para llegar al Ensanche intransitable. Allí una plaza encharcada acabó llamándose Roja, por las manifestantes contra el franquismo. La cultura residía en los pub y la ciudad amanecía siempre joven gracias a la USC.

Amanece y valoro el saber hacer del acalde Xerardo Estévez a quien la ciudad le debe su casi perfecta realidad. Y valoro la fortaleza del alcalde Sánchez Bugallo para continuar el empeño modernizador adecuado al nuevo siglo. Cuando llegué no los conocía, ahora me alegro de ser amigo de ambos. De haber peleado codo con codo con ellos para que esta urbe cómoda, rehabilitada y nueva que amanece a mi paso haya merecido premios internacionales y ser ejemplo para otras muchas ciudades.

Amanece y pienso que han sido sólo los gobiernos del PSdeG los motores de la transformación, con un parón de solo ocho años en los que han pasado por Raxoi nada menos que cuatro inoperantes alcaldes, tres del PP y uno de Compostela Aberta. En este amanecer escucho en la radio las voces de optantes a las municipales tergiversando la desmemoria. ¡Qué desagradecida es la vida pública, me digo! Es de día. Compro los churros y entro en mi casa.