¿Con mayor peso político?

EJECUTIVA Hay, cuanto menos, dos formas de hacer política desde un liderazgo. Pongamos ejemplos. José María Aznar, Pablo Iglesias o Manuel Fraga (en sus primeros tiempos) ejercían en plan jefe supremo a los que gustaba controlar todo. Mariano Rajoy, por contra, era más de formar equipos y darles cierta autonomía en su funcionamiento.

En el PSdeG hubo de todo a lo largo de su historia. Gonzalo Caballero es de aquellos a quienes le gusta estar en todo, capaz de convocar ruedas de prensa tres veces a la semana para repetir el mismo mensaje. De seguir como portavoz parlamentario cuando la mayoría de las bases le habían dicho lo contrario.

Valentín González Formoso, por el contrario es más de hacer equipos, de delegar, de compartir responsabilidades. Eso se nota en la formación de los distintos equipos en sus ejecutivas. En la que saldrá de este congreso demuestra un mayor peso político. Carmela Silva, presidenta de la diputación de Pontevedra; Alberto Varela, titular de la Fegamp, o Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, tienen más recorrido (político) que los tres hombres, Pablo Arangüena, José Antonio Quiroga e Iván Puentes, que eligió Caballero como guardia de corps. Así son las cosas.

Hay otro aspecto a señalar sobre comportamientos. El ya ex secretario xeral se negó a integrar al equipo de Juan Díaz Villoslada, derrotado en las Primarias, mientras que ahora reclama un trato preferente. Formoso, talante conciliador, seguro que acabará haciendo gestos. Sabe que todos juntos suman más que por separado y eso es clave en el futuro de los socialistas gallegos. Aunque algunos no lo entiendan. a.T.