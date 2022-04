Cónclave popular, penitencia y una despedida

NO, NO ME HA TRAÍDO A SEVILLA el congreso del Partido Popular. Tenía previsto este viaje mucho antes de que Alberto Núñez Feijóo presentase su candidatura a la presidencia del partido. Tampoco he venido por el gusanillo que, como cofrade penitente del Santo Entierro, me genera la Semana Santa; aunque no niego que trataré de escurrirme entre el Gran Poder y el Cristo de los Gitanos.

En realidad, este fin de semana estoy en la ciudad de la Girarla para despedir la soltería de mi amigo JR Taladrid, un genio de Viveiro. Confieso que me había propuesto no trabajar, sobre todo para no chafarle el fiestorro a la pandilla, pero una vez que me veo a los pies del Ramón Sánchez-Pizjuán y me cruzo con uno, con otra y con el siguiente —algúns falando galego—, la profesión me puede y me impulsa a tomar papel y boli para contar lo que veo.

Este viernes no se hablaba de otra cosa en Sevilla que no fuese la Semana Santa, la Feria de Abril y Alberto Núñez Feijóo. Creo que por este orden. La ciudad está abarrotá, como dicen por estos lares en todos los rincones.

Lo cierto es que ya en el avión desde Santiago se podía apreciar un aroma de cónclave popular, con el vicepresidente segundo, Francisco Conde (el primero vendría por alguno de los Caminos de Santiago), o el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a la cabeza, que se convirtió en olor de azahar una vez que pusimos el pie en esta bella ciudad, la española donde mejor se come de pie, como suele decir el gran Carlos Herrera.

Las tabernas están a tope y el azul genovés pinta el pecho de muchos en forma de acreditación. En este escenario es inevitable oír las conversaciones que surgen con acento catalán, vasco, canario, andaluz... Puedo decirles que casi todos se preguntan lo mismo: ¿podrá el gallego con Sánchez? Nadie lo duda. Pero, ¿podrá el gallego con el huracán voxiano?: “Tendrá que hacer malabares”. En fin, siento tener que dejarles. Hoy nos espera una capea y tenemos que rezar por el novio. No vaya a pillarle el toro.