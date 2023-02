Cosa sucia

En una emisora de radio de alcance nacional, que no nombro para no mancharme la boca, el conductor de un programa matinal, abrió la emisión del día, a las ocho de la mañana, diciendo, y les prometo que lo reproduzco literalmente, lo que sigue: “Señores, buenos días a todos, bueno a todos no, menos a uno: Pedro Sánchez. ¡Sánchez, que te vote Txapote!”. Tal cual.

Confío en que ustedes, que ya me van conociendo, me concedan la confianza de creer que no me indignó tal proclamación precisamente porque Pedro Sánchez sea mi amigo, que no tengo con él conocimiento ni trato personal, ni porque yo sea miembro del Partido Socialista. Me indignó simplemente por ser sucia. Y muy especialmente porque se haya difundido, no en un cuchitril para la venta alcohol ruin, sino en una de las horas principales de una principal cadena de radio.

Estarán de acuerdo conmigo en que es absolutamente insultante. Sucia. Sí, sucia. Muy del estilo de como se decían las cosas en una España de la que creo que la gente de bien prefiere no guardar memoria. Se corresponde con un comportamiento que busca herir. Y es sorprendente que se produzca desde un medio de comunicación, para el que, por lo menos a efectos públicos, que para él sería tanto como decir profesionales, no es ese el modo en el que deban dilucidarse las opiniones. Ahí se exige, ya no digo que objetividad, que se da por hecho, sino, más que eso, modales.

Llevamos una temporada en España en que estas cosas se repiten cada vez con más frecuencia, prácticamente cada día, principalmente entre los políticos, pero también, por lo que se ve, entre los periodistas, dos colectivos, que a lo mejor aún hay más, pero esos dos de manera que es de señalar, por el mero hecho de que sus proclamaciones tengan trascendencia pública. Y la tienen, más que por ninguna otra cosa, porque pretenden influir en la formación de la opinión de la ciudadanía. Y díganme ustedes: ¿de qué tipo puede ser la opinión que se siembra con estas semillas? Insana, por lo menos.

Y peligrosa, porque una vez que se extiende, no tienen más arreglo que la bronca. Eso sólo se resuelve como las peleas entre macarras, que ya se sabe que van dejando las cosas cada vez peor, sin arreglo. Y ante peleas de ese tipo también saben lo que hay que hacer: no meterse en medio.

No me gusta vivir en un país en el que se usa así el lenguaje del insulto, que es una forma primaria del odio. Pero como no tengo otro al que ir sin ser extranjero, me quedo, pero no me callo.