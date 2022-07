Cosas del verano

AL fin un verano sin covid. Nos lo merecíamos. Ya era hora. Los centros de salud sin colapsos, los hospitales sin ingresos por enfermedades respiratorias y las ucis libres de enfermos críticos. Llegó la hora de olvidarse de las mascarillas, de liarse la toalla a la cabeza y de terracear sin fin. San Fermines, fiestas del orgullo, rapa das bestas... Vamos a recuperar el tiempo perdido. Porque lo del covid, conspiranoicos aparte, no deja de ser ya un resfriadillo. ¿Seguro? Se estará preguntando más de una y más de uno. Te lo juro por Pete Sampras, como se decía en mi época. Aunque la seguridad absoluta, no cabe duda, nunca existe...

Para seguridad, Estados Unidos. ¿O has visto tú algo más seguro que poder caminar con la tranquilidad de tener un rifle en casa para aplicar la ley del talión cuando se tercie? ¡Qué envidia! El país de las libertades. Y da igual que seas blanco o negro, oriundo o latino. ¡Es lo que tienen las democracias plenas! Y ese presidente, que tan pronto le deniega un tú a tú a Pedro Sánchez como le homenajea el costado a la reina Letizia. ¡Qué campechanismo, por Dios! Si es que el estilo o se tiene, o no se tiene.

Y hablando de estilo, pobre Pablo Laso. Y mira que no se me puede juzgar a mí de antimadridista, pero lo que han hecho en la casa blanca con el entrenador es de juzgado de guardia. ¿Dónde está el señorío, el saber estar y la compostura del club que más presume de su caballerosidad? ¿Ha perdido la flor Florentino? ¿O tal vez no la ha tenido nunca? ¡Quién lo sabe! Y es que una cosa es predicar y otra bien distinta obrar. Y entre tanta obra faraónica y tanto fichaje estrella igual se nos está yendo el santo al cielo.

Aunque para incursiones en el cielo nada como nuestra ministra de igualdad, que tras la estela de la cumbre de la OTAN cogió de Falcon y se fue a la gran manzana para alejarse por un rato de los enanitos y ejercer de Blancanieves, que es lo suyo. ¡Ay si el Falcon hablara...! ¿Se imaginan? ¿Se guardarán en su interior los secretos más inconfesables de multipartito? Que digo yo: ¿podríamos llamarle multipartito por ser fruto de un parto múltiple? No sé yo. Lo que tengo claro es que la criatura tiene mala tez.

Tampoco le vi muy buena cara ayer a Felipe hablando de recuperar la memoria y de hacer borrón y cuenta nueva con Bildu. Aunque para remendar el descosido ya salió Zapatero para poner el contrapunto.

Al que no veo hace tiempo es a Fernando Simón. Su silencio me preocupa.