¿De villana a heroína?

¿Conseguirá Vox, tras el brutal ataque del miércoles, revitalizar a Irene Montero? La ministra llegaba al Congreso en el ojo del huracán tras la polémica por la ley del sí es sí. No pocas voces pedían su dimisión y tanto una parte del PSOE como Yolanda Díaz se habían desmarcado ya del texto. Sin embargo, la barbaridad soltada desde la tribuna por la diputada verde Carla Toscano, al afirmar que su único mérito había sido “estudiar en profundidad” a Pablo Iglesias, está cambiando el marco de juego. No sólo no terminó de hundir a Montero sino que la está haciendo remontar. Por si fuera poco, los de Abascal insisten en su error y lejos de pedir perdón presumen de insultos machistas. Además de poco respetuosos, como estrategas no tienen precio...

¿Seguirá Marlaska siendo ministro tras demostrarse que mintió en sede parlamentaria? Finalmente, queda claro que los vídeos enviados por Interior al Congreso desmienten la versión que dio sobre lo ocurrido el 24 de junio en la valla de Melilla. Las grabaciones, al contrario de lo que dijo, recogen la caída de decenas de cuerpos inertes en territorio de soberanía española. En cualquier otro país esto equivaldría a dimisión o cese, pero en este...

¿Cuándo se terminará para siempre la violencia de género? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.