“Eclecticismo parisino”, por la Banda Municipal, en el Teatro Principal

Concierto de la Banda Municipal en el Teatro Principal- 12´00 h.-, bajo la dirección de David Fiuza Souto y el protagonismo de José Luís Vázquez Vidal “Cote”, intérprete de tuba y miembro de la propia formación, profesional con dilatada experiencia y que ya interpretó el concierto para ese instrumento hace unos años, con José Miguel Romero Llopis, a la batuta. Una sesión con la vista puesta en París, y que en lo puramente musical, podrá evocarnos al histórico grupo de “Les Six”, agrupación particularmente ecléctica que en lo estético, apostaba por el repudio de los tratamientos manidos y reiterativos. La trayectoria, para beneficio de sus integrantes, sería diversa. Honneger y Darius Milhaud, sabrían reencontrar la forma sinfónica y Poulenc, acertaría al regatear dentro de la brecha abierta desde una aparente trivialidad oculta, dentro un instintivo acierto personal con un humorismo irónico. Auric, por su parte, aparentemente más liviano, resultaría sobrado de recursos y argumentos, para ofrecer lo mejor de sí mismo en las artes escénicas, desde el ballet al cine. G.Tailleferre, la dama del grupo, no despreció las obras de pinceladas “chic”, dotadas de belleza e inteligencia para completar Durey, maestro de estilos dispersos y rupturistas. Para una definitiva confirmación, el resultado de la publicación de obras teóricas, en las que como teórico, Jean Cocteau, apostó ideas y fundamentos que repercutirán en el conjunto de sus obras.”

Breve fue la duración de su manifiesto, pero el impacto estético resultó definitivo, contribuyendo a claridad de su perspectiva, que tanteaba entre la superación del impresionismo, los retornos al clasicismo y todo tipo de nuevas experiencias. En esencia, el vanguardismo que les caracterizaría, no sería una propuesta de fondo, sino lo que para bastantes estudiosos, será un lavado de forma, que facilitaba recobrar la música carente de adherencias literarias o simbólicas. A modo de breviario ideológico, podríamos quedarnos con la obra de Jean Cocteau, “Le Coq et le Arlequin”, como manual de cabecera, en un nuevo planteamiento estético. En cualquier caso, el espíritu de “Les Six”, no ha dejado de tener vigencia en los programas de temporada en la actualidad.

Por partida doble, dos serán las obras de Martin Ellerby (1957), para esta matinal, comenzando por la testimonial “Paris Sketches”, en sus cuatro tiempos: “”Saint-Germain des Pres”; “Pigalle”, “Père Lachaise” y “Les Halles”, un paseo a gusto del “flâneur” sin prisas en un callejeo distendido. La segunda obra, con el protagonismo de José Luís Vázquez Vidal, nos trae en recuperación el “Tuba concerto”, en su cuidado virtuosismo repartido en dos tiempos: “Andante ma non troppo” y “Allegro con brio”. Un compositor inglés con formación en el London College of Music, teniendo como maestros en composición a Joseph Horowitz y en contrapunto a W.S. Lloyd Weber- artista por excelencia en la creación de comedias musicales- otro de sus referentes fue Wilfred Josephs. Está especializado en trabajos para concursos, y cuyos trabajos de importancia fueron “Tristan Encounters”, “Genesis”, “Electra”, “Paris Sketches”, “Venetian Spells””Meditations”, o“Via “Crucis”. Obras de su catálogo se estrenaron en coliseos como la Royal Accademie of Music, el Royal Festival Hall, la Saint Paul Cathedral, el Barbican Center, la Gewandhause Leipzig o La Madeleigne parisina. Se doctoró en la Salford University y recibió galardones como los Premios W.S. Lloyd Weber, el Westminster, el Norman Sykes o el George Butterworth.

Serge Lancen (1922-2005), tendrá la ”Symphonie de Paris” (1973), en sus tiempos “Andantino”, “Allegro giocoso” y “moderato”, un compositor formado en el Conservatorio de Paris con Marguerite Long, Rose Lejour y Lazare Levy, para ampliar posteriormente con Noël Gallon, Henry Bussel y Tony Auben, recibiendo el prestigioso “Prix de Rome”, por la cantata “Bettina” (1950), año especialmente fecundo para el autor porque entorno a esa fecha, dará a conocer parte de sus obras de mayor prestigio, como el “Concertino para piano y orquesta”, “Domino”- para piano solo-, “Trois chansons dans un style françois”, sobre la poética de Jean Courçon, para flauta, voz y piano; “Crepúsculo”, “Dondeyna”, integrándose a partir de 1985 como miembro- directivo de la “World Association Symphony Band”. Siempre demostró interés por los trabajos para banda, con una abundancia de entregas a partir de estos últimos años, con ejemplos como “Copacabana”, “Little Symphony”, “Ouverture pour un matin d´Automne”, a las que precedieron por similar importancia “Jour de fête”, “Hymne of Musiciens”, “Versailles”, “Scandinavie”, “Hymne a la fraternité”- para coro y banda-, obras a la que se añaden composiciones sinfónicas, corales y camerísticas.

Norman Dello Joio (1913- 2006), aporta Scenes from the Louvre” (1996), en una serie de cuadritos: “The Portals”, “Children´s Gallery”, “King´s of France”, “Nativity Pantings” y “Finale”, compositor que fue organista y director de coros y que en sus años de juventud, destacaría como jazzmen dirigiendo su propio grupo por los Estados Unidos, en largas giras. Había recibido galardones como el de la Juilliard Scholarship, el Elisabeth Sprage Coolidge, el Composition Award y el Guggenheim Fellowship. Entre los años 1941/3, fue responsable de otra agrupación de éxito notable, “The Dance Players”, una pequeña compañía en la que prestaría atención al ballet, un período en el que a mayores, prestará atenciones a la docencia y la composición en el Sara Lawrence College, de Nueva York. Curiosamente, en los años primerizos, había recibido influencias de procedencia europea, y en especial de Paul Hindemith.